8. Gaziantep Çocuk Festivali Tiyatro Şenliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Gaziantep Çocuk Festivali Tiyatro Şenliği, üçüncü kez katılan Akbank Sanat Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu "80 Günde Dünya Turu" ile başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Jules Verne'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk kez 2013 yılında Londra'da sergilenen oyun, Gaziantep Merkezi ve Nizip ilçesinde 9 kez sahnelenerek 4 bin 669 kişiye ulaştı.



Mehmet Ergen'in çevirisi ve Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde izleyicilerle buluşan, 4 ayrı oyuncunun 20'den farklı karakteri canlandırdığı "80 Günde Dünya Turu", çocukları dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en ünlü serüvenlerinden birine çıkardı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Yusuf Sayan, Gaziantep Çocuk Festivali'ni ilk günlerinden bu yana desteklediklerini belirtti.



Sayan, "Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun önceki oyunlarında olduğu gibi, 80 Günde Dünya Turu'nun da büyük ilgi çekeceğini ve tüm gösterilerinin, önceki oyunlarında olduğu gibi büyük bir katılımla izleneceğini, bugüne kadar gördüğümüz ilgiden anlıyoruz." dedi.