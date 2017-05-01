Çanakkaleli sporcular, Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen "8. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası"nda başarı elde etti.



Çanakkale Karate il temsilcisi ve milli antrenör Süleyman Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya 25 ülkeden bin 133 sporcunun katıldığını söyledi.



Çanakkale, Biga ve Kepezspor kulüplerinden toplamda 3 sporcunun şampiyonada başarı elde ettiğini belirten Orhan, "Biga Karate Gençlik Spor Kulübü sporcumuz Muhammed Emin Orhan 3. tur sonucunda bronz madalya kazanırken aynı sporcumuz temassız WKF kategorisinde de Rus ve Romen rakiplerini yendikten sonra Polonyalı rakibine grup finalinde yenilince röpesaja kaldı. Röpesaj finalinde Çek Cumhuriyetinden rakibini 6-1 gibi net skorla yenerek ikinci kez bronz madalyayı ülkemiz adına ilimize kazandırdı. Kepezspor Kulüp sporcumuz Emine Azra Koça WKF sistemde bronz madalya kazanırken WKF bayan takımda da 4 maç sonunda takımında tek maç bile kaybetmeyerek altın madalya kazandı. Sporcumuzun iyi yarışması ve azmi tüm izleyiciler tarafından alkış aldı. Bir diğer sporcumuz Efe Makas ise 30 kilo WKF sistemde 2 maç kazandıktan sonra 3. turda rakibine yenilerek röpesaja kaldı ve röpesaj finalinde Romanyalı rakibini 3-0 yenip bronz madalyanın sahibi oldu. Çanakkale adına Türk takımında yarışan 3 sporcumuz 5 madalya alarak bizleri onurlandırdı. Kendilerini kutlar başarılarının devamını dilerim." diye konuştu.