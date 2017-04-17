8.cumhurbaşkanı Turgut Özal, Mezarı Başında Anılıyor
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 24’üncü ölüm yıldönümünde Anıt Mezar'da tören düzenleniyor.
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 24'üncü ölüm yıldönümünde Anıt Mezar'da tören düzenleniyor. Törene katılan Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, referandum sonuçlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine sonuçları normal karşıladığını söyledi. Özal, "Başkanlığı ilk konuşan rahmetiydi zaten hayırlısı inşallah" dedi.
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24'üncü yıldönümü nedeniyle Anıt Mezar'da anma töreni düzenleniyor. Törene Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Efe ve Ahmet Özal, torunu Serra Özal, aile üyeleri sevenleri katılıyor. Semra Özal'ın anıt mezara sağlık durumu nedeniyle sandalye üzerinde taşınarak getirildiği görüldü. Eşinin mezarı başında dua eden Özal basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Semra Özal acısının ve özleminin her gün daha çok arttığını söyleyerek, "Her gün daha da artıyor acısı özlemi her gün daha da çoğalıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor.. Allah razı olsun cumhurbaşkanı bizi hiç bırakmıyor. Her zaman hatırımızı sorar, arar eksik olmasın. Bugün de geleceğim dedi. Çok memnun oldum" diye konuştu.
Referandum sonuçlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Semra Özal, sonuçların normal olduğunu söyledi. Özal, "Başkanlığı ilk konuşan rahmetiydi zaten hayırlısı inşallah" dedi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor
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