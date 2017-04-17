8. Cumhurbaşkanı Özal, Kabri Başında Anıldı
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.
Topkapı'daki Anıtmezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, eski bakanlardan Halil Şıvgın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve sevenleri yer aldı.
Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Efe Özal'ın kızı Serra Özal da elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.
Daha sonra Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özal'ın torunu Serra Özal'a hediye verdiği görüldü.
"Acısı gittikçe artıyor ve çoğalıyor"
Törene, tekerlekli sandalyeyle katılan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının üzerinden 24 yıl geçtiğini belirterek "Acısı gittikçe artıyor ve çoğalıyor. Bilmiyorum ne yapacağım, çok zor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı bizi hiç bırakmıyor, her zaman hatırımızı sorar, arar. Eksik olmasın. Bugün de 'geleceğim' dedi. Çok memnun oldum." diye konuştu.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili soru üzerine ise Özal, başkanlığı eşinin gündeme getirdiğini ifade ederek, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.