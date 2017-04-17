8. Cumhurbaşkanı Özal'ın Vefatının 24'üncü Yılı

Malatya Valisi Mustafa Toprak, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla Turgut Özal Müzesi'ni ziyaret etti.



Vali Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile üniversitedeki müzede Özal'a ait kişisel eşyalarla Özal'a verilen hediyeleri inceledi, müze anı defterini imzaladı.



Özal'ı rahmet ve minnetle andığını belirten Vali Toprak, Özal'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetiştirdiği devlet ve siyaset adamı olduğunu söyledi.



Vatandaşların refah ve mutluluğunu arttırmak adına Özal'ın kendisini devlete, millete adadığını ifade eden Toprak, "Özal, ülkemizin değişim ve dönüşümünde cesaretle karar almış, devletimizin insanlarının dünyada güçlü ve kendine güvenen insanlar olma noktasında ciddi ufuklar açarak, hedefler koymuştur." diye konuştu.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Özal'ın kamu yatırımlarının etkin ve verimli kullanılması konusunda reformlar yaptığını kaydetti.



Özal'ın Türk siyasetinde derin izler bıraktığına dikkati çeken Kızılay, "Özal, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında büyük rol oynayan bir liderdir. 24 Ocak 1980'de hazırladığı reform paketiyle Türkiye'de dışa açık serbest piyasaya geçiş sağladı. Ekonomik kalkınma ve büyüme hamlesinin başlaması rahmetli Özal'ın dönemine denk gelmektedir." dedi.



Müze ziyaretine İl Emniyet Müdür Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz da eşlik etti.