8. Cumhurbaşkanı Özal'ın Vefatının 24'üncü Yılı

Başbakan Binali Yıldırım, "Merhum Özal, yakın tarihimizin sıkıntılı ve zorlu bir döneminde en üst seviyede sorumluluklar üstlenmekten çekinmeyen bir dava adamı, ülkemizin önündeki engelleri nasıl aşabileceğimize dair yol gösteren bir kılavuz ve gerçekleştirdiği zihinsel devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlayan bir öncü şahsiyetti." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başbakan Yıldırım, merhum Özal'ın, Türkiye'ye kazandırdığı değerlerle adını siyasi tarihin mümtaz şahsiyetleri arasına yazdırdığını, halkın sevgisini kazanan saygın bir siyaset ve devlet adamı olduğunu dile getirdi.



Özal'ın, yakın tarihin sıkıntılı ve zorlu bir döneminde en üst seviyede sorumluluklar üstlenmekten çekinmeyen bir dava adamı olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Merhum Özal, ülkemizin önündeki engelleri nasıl aşabileceğimize dair yol gösteren bir kılavuz ve gerçekleştirdiği zihinsel devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlayan bir öncü şahsiyetti. Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıran yeniliklere imza atarken 'Tepeden inme hiçbir reform bir milletin ruhunu harekete geçiremez.' diyerek halkın iradesine yaslanmış ve gerçekleştirdiği siyasi ve hukuki hamlelerle ülkemizde hürriyetlerin gelişmesini, demokrasinin güçlenmesini, ekonominin dışa açılmasını sağlamıştı."



Yıldırım, Turgut Özal'ı hürmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.