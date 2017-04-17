8. Cumhurbaşkanı Özal'ın Mezarı Ziyaretçi Akınına Uğradı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Topkapı'daki Anıtmezarı, vefatının 24. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı anma töreninin ardından ziyaretçi akınına uğradı.



İstanbul'da yaşayan bazı Malatyalı vatandaşlar, Özal'ın Topkapı'daki Anıtmezarına geldi. Vatandaşlar mezarına çiçek bıraktıkları Özal için dua etti.



Özal'ın kabrini ziyaret edenlerden Şerife Çelik, her sene geldiğini söyleyerek merhum cumhurbaşkanını hiçbir zaman unutmadığını söyledi.



Çelik, Özal'a karşı büyük bir sevgi hissettiklerini belirterek, "Biz Malatya'da otururken kendisi cumhurbaşkanı olacağı zaman bahçeye geldi yanımıza. Özal konusu açıldığı zaman duygulanıyorum, konuşacak bir şey bulamıyorum. O kadar ki ona karşı sevgimiz, sanki babamız ölmüş gibi. Anlatamam bu duyguyu. Unutmadık onu hiçbir zaman, unutmayacağız. Ayakta durduğumuz müddetçe her sene gelirim." diye konuştu.



Ramazan Çelik de duygularını, "Ölüm yıl dönümünün olduğunu öğrendiğim zaman ziyarete geldim. Memleketimizi elektriğe, telefona kavuşturdu. Elektrik, telefon nedir, bize öğreten 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'dı." şeklinde dile getirdi.



Malatyalı Asiye Erdoğan ise yolu düştükçe ziyarete geldiğini aktararak, Özal'ın çok fedakar bir cumhurbaşkanı olduğunu kaydetti.



Erdoğan, "Ona dua etmek için geldik. Kendisini çok iyi tanıyorduk. Türkiye'ye çok faydaları oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.



Gülhayat Çoltu, ilkokul öğretmeninin kendisine Özal'ı sevdirdiğini söyleyerek, "Özal'ın emaneti emanetimizdir. Ruhu şad olsun, Peygamberimizin komşusu olsun. Vatanımıza ve milletimize sağladığı faydalardan dolayı biz ona minnettarız. Ziyarete geldiğimiz zaman dua ediyoruz ona." diye konuştu.