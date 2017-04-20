8.çocuk Festivali Tiyatro Şenliğinde Ak Bank Çocuk Oyunu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu yıl sekizincisini düzenlediği Gaziantep Çocuk Festivali Tiyatro Şenliği, üçüncü kez katılan Akbank Sanat Çocuk Tiyatrosunun, yeni oyunu "80 Günde Dünya Turu" ile başladı.



Jules Verne'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk kez 2013 yılında Londra'da sergilenen oyun, Gaziantep Merkezi ve Nizip ilçesinde 9 kez sahnelenerek 4 bin 669 kişiye ulaştı. Mehmet Ergen'in çevirisi ve Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde izleyicilerle buluşan, 4 ayrı oyuncunun 20'den farklı karakteri canlandırdığı "80 Günde Dünya Turu", çocukları dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en ünlü serüvenlerinden birine çıkardı. Gaziantep Çocuk Festivalini ilk günlerinden bu yana desteklediklerini belirten Akbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Yusuf Sayan, "Ak bank Çocuk Tiyatrosunun önceki oyunlarında olduğu gibi, 80 Günde Dünya Turunun da büyük ilgi çekeceğini ve tüm gösterilerinin, önceki oyunlarında olduğu gibi, büyük bir katılımla izleneceğini, bugüne kadar gördüğümüz ilgiden anlıyoruz. Gaziantep Çocuk Festivali sırasında, çalışanlarımızın katılımı ve desteklerimiz ile yöre halkının yanlarında oluyor, kültürel gelişmeye ve yerel ekonomiye destek olmaya çalışıyoruz" dedi.



Tiyatro grubu dünyanın değişik bölgelerini keşfetme arzusu uyandıran "80 Günde Dünya Turu" oyunu ile yediden yetmişe izleyen herkese seyahat etme sevgisini aşılarken, oyun sonunda dağıttığı kumbaralarla da çocuklara tasarruf etme alışkanlığının ilk adımlarını arttırmayı hedefledi. - GAZİANTEP