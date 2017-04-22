8. Çevşen (Çevre Şenliği)- Yeşil Malzemeler ve Yaşayan Şehirler

Doğa Çevre Kulübü ve Malzeme Teknolojileri Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

8. Çevşen (Çevre Şenliği)- Yeşil Malzemeler ve Yaşayan Şehirler

Doğa Çevre Kulübü ve Malzeme Teknolojileri Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 8. ÇEVŞEN (Çevre Şenliği)- Yeşil Malzemeler ve Yaşayan Şehirler

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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