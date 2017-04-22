8. Çevşen (Çevre Şenliği)- Yeşil Malzemeler ve Yaşayan Şehirler
Doğa Çevre Kulübü ve Malzeme Teknolojileri Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Doğa Çevre Kulübü ve Malzeme Teknolojileri Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 8. ÇEVŞEN (Çevre Şenliği)- Yeşil Malzemeler ve Yaşayan Şehirler
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io