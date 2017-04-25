8 Bin Nüfuslu Beldede 5'inci Termik Santralin Çed Süreci Durduruldu

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nin 8 bin nüfuslu Çatalağzı Beldesi'ne yapılması planlanan 5'inci termik santralin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci, halkın projenin hayata geçirilmesi için ikna edilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için durduruldu.



Beldede 1946 yılında faaliyete geçen 300 megavatlık Çatalağzı Termik Santrali'nin yanına, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2010'da 160 ve bin 300 megavat, geçen yıl da bin 300 megavat gücünde 3 termik santral kuruldu. Demir Madencilik A.Ş., mevcut 4 santrale ilave olarak deniz kenarındaki Ömerağzı sahilinde 160 megavat gücünde temrik santral ve kül barajı projesi için başvuruda bulundu.



Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ÇED süreciyle ilgili İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı. Toplantıya Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, mahalle muhtarları ve Çatalağzı Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, bölgede başka termik santral istenmediği komisyondaki ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerine anlatıldı. Toplantı sonunda komisyon, projenin hayata geçirilmesi için halkın ikna edilmesi ve projede tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ÇED sürecini durdurduğunu açıkladı.



Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, sürecin durdurulmasının sevindirici olduğunu söyledi. Değerlendirme toplantısında komisyon başkanının, ÇED raporunu hazırlayan firmadan eksikliklerin giderilmesini istediğini ifade eden Akgün, şöyle konuştu:



"Biz toplantıda mevcut termik santrallerin durumunu, yapılması istenen santralleri anlattık. Bölgede yaşayan halkımızın sorunlarını anlattık. Mevcut termik santrallerin yanına yenilerini istemiyoruz. Halk bunu istemiyor. İnsan sağlığı tehlike altında. Toplantıda komisyon başkanı, firmanın projenin sosyal boyutunu da ele almasını istedi. Yani projenin hayata geçirilmesi için halkın ikna edilmesini yoksa bu projenin hayata getirilemeyeceğini söyledi. Başka bir takım eksiklikleri de gidermesini istedi. ÇED süreci durduruldu."



- Zonguldak