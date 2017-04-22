8 Bin Kabin Memuru Alacak
Dünyanın en fazla ülkesine yolcu taşıyan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), hedef büyüttü.
Dünyanın en fazla ülkesine yolcu taşıyan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), hedef büyüttü.
Kaynak: Dunya.com
-
İBB, Karayolları'na yazı yazınca ortaya çıktı! Yavuz'a dolar zammı
-
THY 8 bin kabin memuru alacak
-
3 çiftçi, bir ilçenin kaderini değiştirdi! Göç edenler geri dönüyor
-
Trump'tan doları birkaç gün içinde "zıplatacak" açıklama
-
Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor! İşte tüm bilinmesi gerekenler
-
Referandum bitti, Borsa'dan tüm zamanların ikinciliği geldi
-
Erol Köse, Ebru'nun başını yakan çıplak fotoğrafı sansürsüz paylaştı