8 Aylık Bebek 17 Kilo Ağırlında

Hindistan'da, 17 kilogram ağırlığında olan 8 aylık bebek görenleri şaşkına çeviriyor. Hindistan'ın kuzeyinde Punjab'ta 8 ay önce doğan Chahat Kumar adlı kız bebek, şimdi 17 kilo ağırlığında. Yaşıtlarına göre iki kat ağırlığa ulaşan Chahat Kumar'ın ailesi çocuklarının durumundan endişe ettiklerini söyledi. Aile bebeklerinin doğumundan 4 ay sonra kilo almaya başladığını söyledi. Küçük kızın annesi Reena Kumar, bebeğin kilosunun giderek arttığını fark ettiklerinde doktora götürdüklerini anlattı.



Sürekli yemek isteyen ve vermeyince ağlayan Chahat'ın babası Suraj Kumar, çaresiz kaldıklarını söyledi. Kızlarının kendi yaşıtlarından 4 kat fazla yemek yediğini ve her geçen gün umutlarını kaybettiklerini söyledi. Ailenin çocuklarını götürdüğü Dr. Vasidev Sharma, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını belirtti. Dr. Sharma, morbid obezite hastası teşhisi konulan bebeğin cildinin kalınlığı nedeniyle kan almalarının imkansız olduğunu bu nedenle tıbbi takibin yapılamadığını söyledi.



Chacat Kumar'ın Barcroft TV'de yayınladığı görüntüler sosyal medyada şu ana kadar 3 milyon kişi tarafından görüntülendi.



(İHA)