"8 - 12 Yaş Deniz Kabuğundan Tasarım" workshop'u, 22 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde...



"Denizdeki güzellik tasarımlarımıza yansıyor.



Deniz kabuğu tasarımcısı Sarkis Ohanesyan ile birlikte kabuklarımıza desen ve renk katıp hem kendimize hem de sevdiklerimize sürpriz hediyeler yapacağız.



Fenerbahçe Vapurumuzdaki bu eğlenceli etkinliğe küçük tasarımcılarımızı bekleriz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Rahmi M. Koç Müzesi



Mekan Adresi : Hasköy Cad. No: 5 HASKÖY



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : 8 - 12 Yaş Deniz Kabuğundan Tasarım



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır