8 - 12 Yaş Deniz Kabuğundan Tasarım

"8 - 12 Yaş Deniz Kabuğundan Tasarım" workshop'u, 22 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde.

8 - 12 Yaş Deniz Kabuğundan Tasarım

"8 - 12 Yaş Deniz Kabuğundan Tasarım" workshop'u, 22 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde...

"Denizdeki güzellik tasarımlarımıza yansıyor.

Deniz kabuğu tasarımcısı Sarkis Ohanesyan ile birlikte kabuklarımıza desen ve renk katıp hem kendimize hem de sevdiklerimize sürpriz hediyeler yapacağız.

Fenerbahçe Vapurumuzdaki bu eğlenceli etkinliğe küçük tasarımcılarımızı bekleriz."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Rahmi M. Koç Müzesi

Mekan Adresi : Hasköy Cad. No: 5 HASKÖY

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : 8 - 12 Yaş Deniz Kabuğundan Tasarım

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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