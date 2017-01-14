7o Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafınfan yapılan çalışmada 70 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Sivas yolu uygulama noktasında yapılan arama çalışmasında, R.T.'ye ait 34 plakalı araçta 70 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. R.T. sorgusu yapılmak üzere Adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ