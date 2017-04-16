79 Yaşındaki Nine Oy Kullanmaya Tekerlekli Sandalye ile Gitti

Tokat'ta 79 yaşındaki Fatma Aydın, yürüme zorluğu çekmesi nedeniyle oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi.



Fatih İlkokulu'na yakınları tarafından tekerlekli sandalye ile getirilen Fatma nine oy kullandıktan sonra yine yakınlarının yardımı ile okuldan ayrıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aydın, oy kullanmakta zorlanmadığını rahatça oy kullanabildiğini belirterek,"Seçim sonucu iyi olacak. Allah fer kuvvet versin devletimize, milletimize. Onları başımızdan eksik etmesin" dedi.



Fatih ilkokulunda oy kullanmaya gelen bir kadın okul girişinde rahatsızlanması nedeni ile ambulans çağrıldı. Parkinson hastası kadın 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. - TOKAT