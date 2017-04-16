79 Yaşındaki Engelli Sağlık Ekiplerin Desteğiyle Oy Kullandı

Yüksekova ilçesinde 79 yaşındaki işitme ve görme engelli Fatma Ekremen, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin desteği ile oyunu kullandı.



Yüksekova Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, halk oylamasında oy kullanmak isteyen ancak sağlık sorunları olanlar ile yaşlı vatandaşlara hizmet verdi.



Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki işitme ve görme engelli Ekremen, ekiplerce evinden alınarak, oy kullanacağı Esenyurt İlk ve Ortaokuluna götürüldü.



Burada ekiplerin yardımıyla sınıfa çıkarılan Ekremen, isminin bulunduğu sandıkta oyunu kullandı.



Ekremen'in torunu İlhami Ekremen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babaannesinin engelli olduğunu ve bu yüzden kendi imkanlarıyla oy kullanmaya götüremediklerini söyledi.



Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdiklerini belirten Ekremen, "Sağlık ekipleri geldi. Oy kullanmak için okula götürdü. Bizim mahallede birçok yaşlı ve hastayı alıp oy kullanmaya götürdüler. Allah razı olsun." dedi.



Fatma Ekremin'in oğlu Cuma Ekremen de annesinin vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Şimdi tekrar ekiplerin yardımıyla eve götüreceğiz. Ekipler olmasıydı oyunu kullanamayacaktı. Devletimize, sağlık ekiplerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.