79 Yaşında Kur'an-ı Kerim Okumayı Öğrendi

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından açılan Kur'an kursuna katılan 79 yaşındaki Mehmet Önder, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.



79 yaşındaki Mehmet Önder, ilerlemiş yaşına rağmen Merkez Zihni Paşa Camii'ne giderek, gösterdiği üstün gayreti ve azmiyle kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve her yaşta Kur'an-ı Kerim'in öğrenilebileceğini göstermiş oldu.



Zihni Paşa Camii'nde açılan Kur'an kursuna devam eden Önder, "Gençlere ve yaşım geçti diye düşünenlere örnek oldu. Cami Müezzin ve Kayyımı Salih Zengin'den aldığı düzenli eğitimle 4 ay gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'e geçen Önder, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Önder, "Rabbim her yaştan herkese Kur'an okuyabilmeyi nasip eylesin" diye konuştu. - NEVŞEHİR