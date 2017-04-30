79 Yaşında İnterneti Öğrenip Kitap Yazdı

MERSİN'de yaşayan 2 çocuk, 4 torun annesi 79 yaşındaki Fethiye Özgür'ün, hayatının ikinci baharında yazdığı 'İçimdeki Mektuplar' kitabı büyük ilgi görüyor.



Uzun yıllar Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nda çalışıp emekli olan Fethiye Özgür, yaşıtları gibi bir kenara çekilmek yerine hayatın içinde yer almanın keyfini çıkarıyor. Mersin'in il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Torosların eteğindeki Arslanköy'de dünyaya gelen Özgür, ilkokulu burada okuduktan sonra Teknik Ziraat Okulu'na devam etti. Bitirdiği okulda kısa bir süre öğretmenlik yapan Özgür, daha sonra evlendi. Eşinin işi nedeni ile Pervari, Kurtalan, Siverek ve Diyarbakır'da yaşadı. Diyarbakır'da Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nda yeniden memuriyete başlayan Fethiye Özgür, Adana ve Mersin Bölge Müdürlüklerinde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldu. Emeklilik günlerini Mersin ve Arslanköy'de çocukları ve torunları ile geçiren Özgür, çocukluğundan bu yana duyduğu fıkraları, günlük yaşama dair bilgileri çevresindekilere anlatırken, çevresindekiler bununu sosyal medyaya taşımasını istedi. Yaşı nedeni ile gelişen teknolojiden uzak kalan Özgür, bunun üzerine bir dizüstü bilgisayar alarak interneti keşfetti. Ardından da sosyal medya hesapları oluşturup blog açan Fethiye Özgür, burada yazmaya başladı. Özgür'ün hesabında fıkralar, günlük yazıları ve öyküler çoğalınca yakın çevresi bunları kitaplaştırmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Özgür, yazdıklarını 'İçimdeki mektuplar' başlığı ile kitaplaştırıp piyasaya çıkardı.



YAŞAM TARZLARINI YAZDIM



Kitabında çocukluğunun geçtiği, doğup büyüdüğü Aslanköy'de günlük konuşmaları, kullanılan sözcükleri, insanların yaşam tarzlarını ele aldığını belirten Fethiye Özgür şunları söyledi:



"Çünkü bizim köyün insanların nüktedan insanlardır. Her şeyi, en üzülecek şeyleri karikatürize ederek anlatırlar. Hayatı fıkralaştırarak yaşarlar. Aslanköylü'ler aydın, okumaya meraklı insanlardır. 1933'ten itibaren doktorlar, mühendisler ve öğretmenler bizim köyden çıkmıştır. Bizim burada kızların okumasına daha çok önem veriliyor. Burada okul yokken bile çocuklar, Mersin ve Adana'ya götürülerek eğitim almaları sağlanmıştır."



- Mersin