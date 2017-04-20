78 yıl sonra minaresine kavuştu

1939 yılında meydana gelen depremde yıkılan tarihi Gölbaşı Camisinin minaresi, o dönemin mimarisine göre yeniden yapılarak yerine monte edildi



ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce restore edilen ancak minaresi bulunmayan Fatsa Gölbaşı (Yenipazar) Camii'ne bölgenin mimari yapısına uygun şekilde minare yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma sonrasında, Gölbaşı Camii'nin 1939 yılında yaşanan depremde yıkılan minaresine yaklaşık 80 yıl sonra tekrar kavuştuğunu söyledi.

Minarenin dönemin özelliklerine göre yeniden inşa edildiğini belirten Başkan Yılmaz, "1870 yılında yapılan ve 19. yüzyıl taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan tarihi Gölbaşı (Yenipazar) Camii'nin minaresini gösteren özgün herhangi bir veri bulunmuyordu. 1939 yılındaki depremde yıkılan minarenin tekrar yapılması için yakın çevresinde yıkılmış ya da ayakta olan dönem camilerinin minare tiplerini tespit ederek bu bağlamda bir proje hazırladık. Bazıları yıkılmış olmasına rağmen, Ordu'nun Fatsa ilçesi ve diğer ilçelerindeki o döneme ait camilerin minareleri de örnek alınarak hazırlanan proje kapsamında, camimizin minaresini kaidesinden itibaren yeniden inşa ettik" dedi.

Gölbaşı Camii'ni daha önce aslına uygun olarak restore ettiklerini hatırlatan Başkan Enver Yılmaz, "Ecdadımızdan kalan birçok tarihi çeşme, köprü, cami vb. eserimizi onararak geleceğe kazandırmaya gayret ediyoruz. Bilindiği üzere Fatsa Bolaman Mahallemizde bulunan ve minaresiz olan 146 yıllık Gölbaşı (Yenipazar) Camii'ni Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla aslına uygun hale getirmiştik. Restorasyon kapsamında camimizin dış cephesini tamamen elden geçirmiş, iç mekanda döşemesi ve tabanlarını onarmış, minberi ve kürsüsünü de yenilemiştik" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, il genelindeki camilere yönelik ışıklandırma projesi yürüttüklerini hatırlatarak, "Projemiz kapsamında, daha önce Altınordu Yalı Camii ve Ünye Saray Camii'ni ışıklandırmıştık. Restorasyon ve minare yapımı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Gölbaşı (Yenipazar) Camii'ni de ışıklandırarak gece de farklı ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık" diye konuştu.