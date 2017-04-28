78 Yaşındaki Kayıp Parkinson Hastası Bulundu

KONYA'nın Derebucak ilçesinde beş gündür kayıp olan 78 yaşındaki Hamdi Özer, dağlık arazide bulundu.



Derebucak İlçesine bağlı Çamlık mahallesinde oturan Hamdi Özer, geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde evden çıktı. Parkinson hastası olan ve zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı öğrenilen Hamdi Özer, eve gelmeyince yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınmayanca durum jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine jandarma ile Konya ve Ankara'dan gelen AFAD ekipleri çalışma başlattı. Dağlık alanlarda ve arazide devam eden arama çalışmalarında hassas burunlu köpekler ve yukardan görüntü alabilmek için drone'lardan da yararlanıldı.



Yapılan çalışmalar sonucu Hamdi Özer, bugün bölgedeki dağlık arazide bulundu. Babasının düştüğü için bir yere kıpırdayamadığını söyleyen Dursun Özer, "Beş gündür jandarma, AFAD ve köylülerle birlikte her yerde babamı aradık. Dağlık bir arazide sağ olarak bulduk. Babam düşüp kalmış orada, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılıyor" dedi.



- Konya