78 Yaşında Tekrar Net Gördü

15 yıldır göz tansiyonu rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki Menekşe Özden, geçirdiği ekspres tüp implantı ameliyatıyla eskiye oranla görüş mesafesi arttı.



15 yıldır göz tansiyonu rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki Menekşe Özden, Gözde İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmail Dik'e başvurdu. Doktor Dik, daha sonra ise yaşlı adamın ameliyat olmasına karar verdi. 30 dakika süren ekspres tüp implantında, hastanın sağ gözünde maksimum ilaç tedavisiyle 24 mmHg olan ve görme sinirlerinde zarara neden olan tansiyon değeri, ilaçsız 10 mmHg değerine indi. Op. Dr. İsmail Dik, ameliyat sonrası bu değerin dalgalanma göstermemesi ve görme sinirine zarar vermiyor olmasının da önemli bir ayrıntı olduğunu söyledi. Glokomun tedavi edilmediği sürece ciddi görme kayıplarına yol açabileceğini kaydeden Dik, "Bu hastalıkta önemli olan, mevcut görme oranını korumak ve görme kaybını engellemektir. Ekspres tüp implantı ameliyatı ile göz içi basıncını dengeliyoruz. Bu özellikli bir ameliyattır ve uzmanlık ister. Şu anda Menekşe Özden'in göz tansiyonunun ilerlemesini durdurduk. Bir ölçüde görme kazancı da sağladık. Şimdi sol gözünde de aynı sıkıntıyı tespit ettik. Gerektiği takdirde operasyon yapacağız" diye konuştu.



Sinsi bir hastalık olarak tanımlanan Glokomda erken tanının önemine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmail Dik, düzenli göz muayenesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. 78 yaşındaki Menekşe Özden de, operasyonun ardından kendini çok daha iyi hissettiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - İZMİR