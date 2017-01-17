77 Kişinin Katili Norveçli Breivik: Neo Nazi Görüşlerim Daha da Radikalleşti





Norveç hükümeti, 77 kişinin katili Anders Behring Breivik'in hücresinde hak ihlaline uğradığı yönünde bir mahkemenin verdiği kararın temyiz duruşmasında savunmasını yaptı.



Başsavcı, aşırı sağcı Behring'in yaptığı katliamla gurur duyduğunu belirterek hücre hapsine çarptırılmasının haklı bir ceza olduğunu savunuyor.



Breivik, duruşmada yaptığı konuşmada hücrede tecrit edildiğini ve bunun kendisini daha da radikalleştirdiğini ve Neo Nazi görüşlerini pekiştirdiğini ileri sürdü.



Temyiz duruşmasında son kararın bir hafta sonra verilmesi bekleniyor.



Breivik, geçen yıl Norveç devleti aleyhine açtığı davada cezasını çektiği hapishane koşullarının insan hakları sözleşmesine aykırı olduğunu iddia etmişti.



Çoğunluğu çocuk 77 kişiyi öldüren Breivik 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Auteur: euronews-tr



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