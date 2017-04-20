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764 Firmaya 'İzin' Belgesi
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Adaysız Seçim Yaptılar
764 Firmaya 'İzin' Belgesi
Martta 764 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.
20 Nisan 2017 Perşembe 08:52
Martta 764 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Kaynak:
Dunya.com
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