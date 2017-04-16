76 yaşındaki yatalak hasta sandık başında

Yatalak hastaları evde sağlık hizmetleri ekipleri sandık başına getiriyor



ERZİNCAN - Sağlık Bakanlığına bağlı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri birimi oy kullanamayacak durumda olan vatandaşların yardımına koşuyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri tarafından oluşturulan 21 ekip bugün mevcut Türkiye Anayasanın 18 maddesi üzerindeki değişiklikleri oylamak üzere sandık başına gitmek isteyen fakat oy kullanamayacak durumdaki vatandaşları evlerinden alıp, sandık başına kadar götürüp, ardından tekrar evlerine bırakıyor.

Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Erzincan Mimarsinan Mahallesinde ikamet eden 76 yaşındaki Fatma Canpolat'ı evinden sedye ile alarak, sandık başına kadar götürdü. Sağlık ekiplerin yardımıyla oyunu kullanan yatalak durumundaki Canpolat, yapılan hizmetten memnun kaldığını belirterek, bu hizmetin sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin verdiği hizmete yönelik açıklamada bulunan Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan, oy kullanamayacak durumda olan vatandaşların 444 38 33 no'lu Evde Sağlık Hizmetleri çağrı hattından yardım talep edilebileceklerini belirtti.

Dr. Turan açıklamasının devamında; "Bugün 16 Nisan halk oylaması günü. Bizde yatalak hastalarımızı, Evde Sağlık Hizmeti verdiğimiz hastaların oy kullanmaları için yaklaşık 1 haftadır iç çalışma içerisinde bunları organize ettik. Evde oy kullanamayacak yatalak durumundaki hastalarımız 444 38 33 no'lu evde sağlık merkezi çağrı hattını arayarak, bizlerden yardım talep edebiliyorlar. Evde sağlık hizmeti ekiplerimiz, hastalarımızı evlerinden alıp, sandık başına götürüp, oylarını kullandırdıktan sonra tekrar evlerine bırakıyorlar. Bu çalışma kapsamında 21 ekiple sabah 06.30'da görevimize başladık. Bu 21 ekibe ilaveten 8 tanede 112 Acil Sağlık ambulansımız var. Yedek olarak bu hizmeti verecekler." diye konuştu.