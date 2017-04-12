76 Yaşındaki Ruhi Amca'nın Resim Aşkı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan yağlı boya resim kursuna katılan 76 yaşındaki Ruhi Amca emeklilik günlerine renk katıyor.



YENİMEK bünyesindeki yağlı boya resim kursuna katılan ve yeteneğiyle usta ressamlara taş çıkartan Ruhi Amca'nın birbirinden güzel tabloları, şimdi çocuklarının ve torunlarının evlerinin duvarlarını süslüyor.



Parkinson ve alzheimer'i resim yaparak yendi



76 yaşındaki emekli öğretmen Ruhi Sarp, ilerlemiş yaşına rağmen bitmeyen enerjisiyle Uğrak Kurs Merkezinin aranan ismi, neşesi oldu. 3 yıldır YENİMEK ailesinin üyesi olan ve yağlı boya resim kursunda yaptığı tablolarla bir meslek daha edinen Ruhi Amca, resme başlama hikayesini şöyle anlattı:



"Resme olan ilgim öğretmen okulunda başladı. Ama tuvalin başına oturmaya hiç fırsat olmamıştı. Geçtiğimiz yıllarda doktorum tarafından parkinson ve alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Doktorum kendime bir hobi edinmemi söyledi ve ben de resme başladım. Bu sayede bu hastalıklarımı da yendim. Ömrüm olursa seneye yine bu kursa geleceğim. Eşim de YENİMEK ailesinin bir üyesi. O da iğne oyası kursuna devam ediyor."



4 çocuk, 5 torun sahibi Ruhi Amca arkasına sevdiklerinin de desteğini alarak hem hastalıklarını yendi hem de resme olan yeteneğini keşfetti. Kursa başladıktan sonra 11 yağlı boya tablo yapan Ruhi Amca, "İlkin heveslendim, tabloları kendi evime astım. Sonra baktım duvarlarda yer kalmadı çocuklarıma, torunlarıma, sevdiklerime hediye ettim" diye konuştu.



Bir tabloyu ortalama 10 günde tamamlayan Ruhi Sarp, Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ve kurs hocalarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Kurs eğitmeni Özge Boğan da Ruhi Amca'nın çok yetenekli olduğunu söyleyerek, "Ruhi Amca azmiyle herkese örnek oluyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA