76 Yaşında Ud Kursuna Gidiyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Tekin Temizer, ud çalmayı öğrenmek için kursa gidiyor.



İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İZMEK'te açılan ud kursuna emekli öğretmen Tekin Temizer de katılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Temizer, "Öğrenmenin yaşı yok. Azmin elinden hiçbir şey kaçamaz. Yeter ki isteyelim. Ben de ud çalmayı öğreneceğim diyerek kendi kendime söz verdim ve bu kursa katıldım. Gençler kadar bizim gibi emekliler de mutlaka bu tür kurslara katılsınlar. Emekli olunca insanlar kendilerini büyük bir boşlukta hissediyor. İZMEK kursları, biz emekliler için bulunmaz fırsat. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere böylesine güzel kurslar açtıkları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.