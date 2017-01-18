76 Sanıklı Fetö Davası 7 Mart'ta Başlıyor

15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin darbe girişimi sonrası tutuklanan ve aralarında ordudan ihraç edilen 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 76 sanık ile ilgili ilk duruşma 7 Mart 2017 tarihinde başlayacak.



İstanbul ve Ankara'dan sonra hain kalkışmanın önemli ayaklarından biri olan Malatya'da 76 sanıklı davanın ilk duruşma tarihi netleşti. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesi ile birlikte aralarında kalkışmanın en rütbelilerinden biri olan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu 76 sanık, 7 Mart 2017 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.



Darbe girişiminden sonra ordudan ihraç edilen ve tutuklanan Huduti ile Garnizon Komutanı olan Tümgeneral Avni Angun Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilirken, diğer sanıklar ise Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu başta olmak üzere Osmaniye, Tokat, Rize, Trabzon ve Bolu'daki cezaevlerine nakledildi.



İddianamede 1 numaralı olarak gösterilen Huduti ile birlikte yargılanacak olan sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamaları ile 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 15'er yıl hapis cezası talep ediliyor.



Bu arada 7 Mart'ta başlayacak olan dava için mahkeme salonunun dar olması nedeniyle adliye dışında büyük bir salon arayışları da sürüyor. - MALATYA