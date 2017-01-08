76'lık Dedenin Kayak Keyfi

ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla birlikte kayak severlerin akınına uğradı. Kayak yapmaya gidenler arasında 76 yaşındaki 4 çocuk babası, 9 torun sahibi Mustafa Bozdere dikkat çekti. 76'lık dede acemi parkurunda gün boyu düşe kalka kayak yapmanın keyfini çıkardı. Ergan Dağı Kayak merkezi bu yıl Türkiye Kayak Federasyonu'nun bünyesinde yeni sezonunu açtı. Her yaştan kayak tutkunun hafta sonları büyük ilgi gösterdiği kayak merkezinde bir komşusunun tavsiyesi üzerine kayak takımı kiralayarak, kaymaya başlayan Mustafa Bozdere'de bulunuyor. Bozdara, kayak kursu almadan günlük kıyafetleriyle çıktığı pistte defalarca düşmesine rağmen pes etmeyerek kayak yapmanın keyfini çıkardı.



Kayağa başladığı ilk günde acemi pistinde defalarca kayan Mustafa Bozdere, gençlerin özellikle bu zevkten mahrum kalmamaları tavsiyesinde bulunarak kayak sporunun zor olmadığını da ifade etti. Gençleri kayak yapmaya davet eden Mustafa Bozdere bundan sonra hafta sonları kayak yapacağını belirterek, 'Benim yaşımda olanlar gelsin benden ibret alsınlar. Gerçekten korktuğumuz kadar değil. Süper bir şey. Ama bir iki noksanlarımız var. Bunları da başbakanımızdan, belediye başkanlarımızdan istirham ediyoruz mümkünse gelip buraya bir şeyler daha yapsınlar. Beni görenlerde çoğalır inşallah. Çok zor değil ama durmasını kalkmasını bileceksin ki olsun. Şimdi uçlarını bir araya birleştirdiğinde, bacaklarını gerdiğinde duruyor. Ama düz tuttun mu gidiyor. Gençler benim gibi cesaretleri olsa gelirler" diye konuştu. - Erzincan