750 Polisle 136 Adrese İnfaz Operasyonu

Adana'da şafak vakti hırsızlık, uyuşturucu satmak, adam yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan şahısları yakalamak için 750 polis, 136 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri hırsızlık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, adam yaralama, hakaret, gasp, yağma ve tehdit gibi suçlardan aranan 136 kişiyi tespit etti. Polis şahısların tek teke belirlenmesiyle birlikte şafak vakti şahısların alınması için düğmeye bastı. Özel harekat polisiyle birlikte 750 polis şafak vakti harekete geçerek 136 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çok sayıda aranan şahıs alınarak emniyete getirildi. Özel harekat polisleri tehlikeli noktalara uzun namlulu silahlarla baskın yaptı. Emniyete getirilen aranan şahısların işlemleri devam ediyor. - ADANA