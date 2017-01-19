75 Yataklı Yenişehir Devlet Hastanesi'nin Temeli Atılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesine 40 milyon liralık yatırımla yapılacak sağlık tesisinin temeli atılıyor.



Sağlık Bakanlığı, Yenişehir Devlet Hastanesi yapım ihalesini kazanan firma ile 10 Ocak 2017 tarihinde sözleşme imzaladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 19 Eylül 2016 tarihinde açılan ihaleyi kazanan YEDA inşaat firmasına önümüzdeki günlerde yer teslimini yapması ve ardından inşaata başlanması hedefleniyor.



AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın davet yazısını 10 Ocak 2017 tarihinde ilgili firmaya gönderdiğini söyledi. Milletvekili Şahin, 40 milyon liraya ihale edilen hastanenin 19 bin 705 metrekare kapalı alana sahip olacağını ve 75 yatak kapasitesi ile Yenişehir'in sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.



Hüseyin Şahin, 500 günde tamamlanması hedeflenen hastanede; çift kişilik odada 28, tek kişilik odada 14, yoğun bakımda 7, yeni doğan'da 6, palyatif yoğun bakım'da 3, müşahadede 20, yanık ünitesinde 2, hemodiyaliz ünitesinde 7 normal ve 2 izole olmak üzere toplam 75 yatak bulunacağını belirtti. Şahin kadın doğum, dahiliye, genel cerrahi, üroloji, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz, göz, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, kardiyoloji, dermatoloji, psikiyatri, göğüs hastalıkları ve alerji branşlarında, 27 poliklinikte hizmet sunulacağını, 2 acil servis ünitesi, 3 tane ameliyathane, 16 tane yoğun bakım odası olacağını söyledi.



Milletvekili Hüseyin Şahin, "Bursa'da ve ilçelerinde sağlık alanında devlet eliyle çok sayıda tesis yapılıyor. Hem Bursa'daki hastanelerin yükünü hafifletmek, hem vatandaşlarımıza bulundukları yerlerde en iyi hizmeti vermek için ilçelerde de hastaneler ve sağlık ocaklarının yapımına hız verdik. Yenişehir modern bir hastaneye kavuşacak. Yenişehirli hemşerilerimiz, hemen hemen tüm ana branşlarda, poliklinik ve yataklı sağlık hizmeti alabilecek. Bursa'ya gitmek zorunda kalmayacak" dedi. - BURSA