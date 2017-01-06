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75 İşletmeye 1,6 Milyon Lira Ceza
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75 İşletmeye 1,6 Milyon Lira Ceza

Maden Kanunu'na aykırı davranıldığı gerekçesiyle 75 maden işletmesine ceza uygulandı.

75 İşletmeye 1,6 Milyon Lira Ceza

Maden Kanunu'na aykırı davranıldığı gerekçesiyle 75 maden işletmesine ceza uygulandı.

Kaynak: Dunya.com

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