74. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Oscar'ın habercisi olarak adlandırılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) 8 Ocak Pazar akşamı sahiplerini buldu. 'La La Land / Aşıklar Şehri', aday gösterildiği 7 kategoride en iyi seçilerek geceye damgasını vurdu.



En İyi Senaryo, En İyi Film dahil bir çok alanda rakiplerini gerisinde bırakan müzikal film 'La La Land / Aşıklar Şehri'nin yönetmen koltuğunda Damien Chazelle oturuyor.



"La La Land" domina los Globos de Oro con siete premios, "Moonlight" gana mejor drama https: //t.co/xzj5kYZvXw pic.twitter.com/rUubm87Umd— Lucía Navarro (@LuciaCNavarro) 9 January 2017



'Aşıklar Şehri' bir aktris ile caz müzisyeninin romantik hikayesini konu alıyor. Başrolleri paylaşan Emma Stone ve Ryan Gsling ise komedi kategorisinde en iyi aktör ve aktris unvanına sahip oldular.



Bağımsız sinemanın gözde örneklerinden Afro Amerikalı bir eş cinsel gencin hayatında yaşadığı zorlukları konu alan 'Moonlight' ise En İyi Drama kategorisinde ödüle layık görüldü. Filmin yönetmenliğini Barry Jenkins üstleniyor.



Isabelle Huppert ise gecede drama kategorisinde En İyi Aktris seçildi. Paul Verhoeven'in ellerinden çıkan filmle bu ödülü almaya hak kazanan Fransız aktris kendisiyle aynı kategoride yarışan ve Jackie isimli yapımda John F. Kennedy'nin eşini canlandıran Natalie Portman'ı gölgede bıraktı.



63 yaşındaki oyuncu Huppert, yapımda evinde saldırıya uğrayan ve saldırganın peşine düşen bir iş kadınını canlandırıyor. Psikolojik drama yapım 'Elle' Altın Küre'de En İyi Yabancı Film kategorisinde yarıştı.



Casey Affleck ise rol aldığı 'Manchester By The Sea / Yaşamın Kıyısında' isimli filmdeki başarılı oyunculuğuyla yılın en iyisi seçildi.



Türk izleyiciyle 7 Şubat'ta buluşacak olan film, ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dramı konu alıyor.



Aktris Viola Davis ise ilk Altın Küre Ödülü'nü evine götürmeye hak kazandı. Ünlü oyuncu August Wilson'un aynı isimli oyunundan uyarlanan 'Fences' isimli filmde Denzel Washington'un eşi Rose'yi canlandırıyor.



İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson En İyi Yardımcı Aktör dalında 'Nocturnal Animals / Gece Hayvanları' isimli psikolojik gerilim filmdeki performansıyla Altın Küre'nin sahibi oldu. Tom Ford'un yönetmenliğini üstlendiği yapımın baş rollerinde Amy Adams ve Jake Gyllenhaal yer alıyor.



Oscar avcısı oyuncu Meryl Streep ise gecede yaşam boyu başarı ödülüne layık görülürken, yaptığı konuşmada yeni Amerikan Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.



TIME TO SHOW MERLY WE THINK SHE IS A COMMUNIST Meryl Streep Begs Celebrities to Stop Donald Trump at Golden Globes https: //t.co/qHFSroUUnu— TIMENOUT (@TIMENOUT) 9 January 2017



En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Casey Affleck, Manchester by the Sea



En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Isabelle Huppert, Elle



En İyi Komedi/Müzikal: Aşıklar Şehri (La la Land)



En İyi Erkek Oyuncu – Komedi/Müzikal: Ryan Gosling, Aşıklar Şehri (La la Land)



En İyi Kadın Oyuncu – Komedi/Müzikal: Emma Stone, Aşıklar Şehri (La la Land)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals



En İyi Yar



Auteur: euronews-tr



Tags: buldu Ödül Altın ödülleri Küre sahiplerini Golden Globes Sinema Hollywood Gepost: 09 januari 2017