71 Yaşındaki Ajda Pekkan, Sahnelere Veda Ediyor

71 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan müzik kariyerinin 53. yılında ENBE Orkestrası'yla birlikte yeni bir single için stüdyoya girdi. Pekkan, albümden sonra sahnelere veda etme kararı aldı.

AJDA PEKKAN SAHNELERE VEDA EDİYOR

1964 yılında 'Her Yerde Kar Var' isimli, 45'lik plağından bu yana sahnelerde olan ve adını Türk müziğine altın harflerle yazan Ajda Pekkan son bir albüm yapıp sahne yaşımına noktayı koyacak.

TÜRK POP MÜZİĞİNE YÖN VERDİ

Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası'yla müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan bir çalışma için kolları sıvayan Pekkan, 1968 yılında çıkardığı ilk albümünden günümüze kadar tam 19 albüme imza attı. Süperstar her albümüyle Türk pop müziğine yön verdi.