71 Bin Personelle 'Huzur' Operasyonu
Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 71 bin 284 personelin katılımıyla "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı.
Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 71 bin 284 personelin katılımıyla "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com
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