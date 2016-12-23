Düzce'de Kasım ayı ayında 700 ton tavuk ayağı 2 bin 780 ton iç fındık ihraç edildi.
Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, Kasım ayı içerisinde Düzce'den yurt dışına 700 ton tavuk ayağı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2 bin 780 ton iç fındık, 795 ton diğer gıda maddeleri ihraç edildi. - DÜZCE
700 Ton Tavuk Ayağı 2780 Ton Fındık İhraç Edildi
Düzce’de Kasım ayı ayında 700 ton tavuk ayağı 2 bin 780 ton iç fındık ihraç edildi.
Düzce'de Kasım ayı ayında 700 ton tavuk ayağı 2 bin 780 ton iç fındık ihraç edildi.
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