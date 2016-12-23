700 Ton Tavuk Ayağı 2780 Ton Fındık İhraç Edildi

Düzce'de Kasım ayı ayında 700 ton tavuk ayağı 2 bin 780 ton iç fındık ihraç edildi.



Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, Kasım ayı içerisinde Düzce'den yurt dışına 700 ton tavuk ayağı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2 bin 780 ton iç fındık, 795 ton diğer gıda maddeleri ihraç edildi. - DÜZCE