70 Yıllık Dikiş Makineleri İlgi Görmeye Başladı

Eski basmalı dikiş makineleri takılan motorlarla beraber yeniden hayat bulmaya başladı.



Yer kaplamasından ve ağırlığından dolayı hurdaya ayrılan yaklaşık 70-80 yıllık eski basmalı dikiş makineleri, takılan elektrikli motorlar sayesinde yeniden ilgi görmeye başladı. Sehpaları ve aparatlarından dolayı 45-50 kilogram ağırlığında olan eski basmalı dikiş makinelerinin ağırlığı, elektrikli motorların takılmasıyla birlikte 10 kilograma düşüyor.



Elektrikli motorlar sayesinde eski dikiş makinelerine ilginin artığını söyleyen tamir ustası Mehmet Sapan, "Eskiden bir kız evlendiği zaman mecbur olan bir makine alma şartı vardı. Alınan o makineler çöpe gidiyor, hurdaya gidiyor. Bu makineler hurdaya gitmesin diye motorlar takmaya başladım. ve birkaç makineye motor takınca çok güzel oldu ve vatandaşlar beğendi. Vatandaşlar eski makinelerini getirmeye başladılar ve artık hurdaya atmadılar. Artık bu makineleri elektrikliye çevirmeye başladık. Diyelim ki annelerimiz, ninelerimizin ayakları ağrıyor ve bundan dolayı ayaklarıyla çalıştıramıyorlar. Bundan sonra ayak kayışıyla makineyi çalıştırmaya gerek yok. Şu an yaptığımız motorla sadece ayaklı bir pedal var ona bastığı zaman istediği ayarda hızda çalıştırabilir. Şimdiki bayanlar makinelerin yer kaplamaması için çok titizler. ve bundan dolayı da eski makineleri atıyorlardı. Ama şimdi o makineleri atmalarına gerek yok. Biz bu makinelerimize motor takıyoruz ve bu motorların takılmasıyla 10 kilograma kadar düşüyor ve tek elle rahatlıkla istedikleri yere kadar götürebiliyorlar" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN