Pazaryeri ilçesinde, "70. Verem Eğitimi ve Propagandası Haftası" dolayısıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesindeki toplantıda konuşan Pazaryeri Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emel Aydın, bir toplumu veremden korumanın verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedaviden geçtiğini söyledi.



Aydın, veremin hava yoluyla akciğerlere giren verem mikrobunun yol açtığı bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Tedavi edilmeyen her hasta, yılda 10-15 kişiye bu mikrobu bulaştırmaktadır. Hastalık, en başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilir." dedi.



Hastalığın insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen halen tüm dünyada halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:



"Verem hastalığının genel belirtileri arasında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı şikayetleri görülmektedir. Öksürüğün 2-3 haftadan uzun sürmesi durumunda veremden şüphelenmek gerekir. Bu tür şikayetleri olanların aile hekimlerine ya da en yakın toplum sağlığı merkezi verem savaşı birimine müracaat etmesi gerekmektedir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi veremden korunmak için yeterli ve dengeli beslenilmeli. Sigaradan uzak durulmalı, öksürürken mutlaka ağız kapatılmalı, kullanılan mendiller çöp kutusuna atılmalı, öksürdükten ve hapşırdıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı, bulunulan ortam havalandırmaya özen gösterilmeli."