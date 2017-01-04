70. Verem Eğitimi ve Propagandası Haftası

ORDU (A) - Ünye Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Saliha Yeşilduman, "Bir toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir." dedi.



Yeşilduman, 1-7 Ocak 2017 tarihlerinde kutlanan 70'inci Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, veremle savaşta erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.



Verem (tüberküloz) hastalığının hava yolu ile akciğerlere giren verem mikrobunun yol açtığı bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyen Yeşilduman, "Tedavi edilmeyen her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırmaktadır. Hastalık en başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilir." dedi.



Tüberkülozun, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğunu ifade eden Yeşilduman, şunları söyledi:



"Verem hastalığının genel belirtileri arasında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı şikayetleri görülmektedir. İki-üç haftadan uzun süren öksürüğün olması durumunda veremden şüphelenmek gerekir. Bu yakınmaların başka çok hastalıkta da rastlanabilmesi nedeniyle, bu tür şikayetleri olanların aile hekimlerine ya da en yakın Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaşı Birimi'ne müracaat etmesi gerekmektedir."



Hastalığa ilişkin koruyucu önlemlere değinen Dr. Yeşilduman, "Çocukları veremden korumak için doğumdan sonra 2. ayını dolduran bebeklere BCG aşısı uygulanmaktadır. Verem aşısı, ilçemizdeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır." diye konuştu.



"Diğer hastalıklarda olduğu gibi veremden korunmak için yeterli ve dengeli beslenilmeli" diyen Yeşilduman, "Sigaradan uzak durulmalı, öksürürken mutlaka ağız kapatılmalı, kullandığınız mendiller çöp kutusuna atılmalı, öksürdükten ve hapşırdıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı, bulunduğunuz ortamı havalandırmaya özen gösterilmeli." şeklinde konuştu.



Yeşilduman, ülkede tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisinin ücretsiz yapıldığını sözlerine ekledi.