7 yaşındaki çocuk oyuncağının pilini yuttu

Adana'da hastaneye kaldırılan Ali Talip Çakmak, oyuncakları ile oynarken pili ağzına alıp yuttuğunu daha sonrada rahatsızlanınca annesine söylediğini belirtti

Çocuğun midesindeki pil bağırsaklara kadar indiği için endoskopi uygulanamadı



ADANA - Adana'da 7 yaşındaki bir çocuk oyuncağının pilini yutarak hastanelik oldu.

Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda tornacılık yapan 3'ü kız 4 çocuğu babası Talip Çakmak, sabahleyin işe gitti. Evin tek erkek çocuğu Ali Talip Çakmak ise kahvaltısını yaptıktan sonra pilli oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Çakmak, bir oyuncağı çalışmayınca pillerini çıkardı. Çakmak, ağzına aldığı pili biranda yuttu. Ancak korkup bu durumu annesine önce anlatmadı. Çakmak öksürmeye başlayıp rahatsız olunca anne, oğluna, "Ne oldu oğlum neden öksürüyorsun" diye sorunca Çakmak korkup "Oyuncağımın pilini ağzıma almıştım yuttum" dedi.

Anne Ayşegül Çakmak, eşine durumu bildirdi. Eve gelen baba oğlunu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne getirdi. Serviste hemen çocuğun röntgen filmi çekilip serum takıldı. Çekilen filmde pilin çocuğun midesinde olduğu görüldü. Bir süre sonrada endoskopi uygulanarak pil çıkarmak istendi, ancak pil bağırsaklara kadar indiği için çıkartılamadı. Çocuğa serviste gerekli ilaç tedavisi uygulandıktan sonra evine gönderildi. Şimdi pilin kendiliğinden çıkması bekleniyor.

Ali Talip Çakmak, oyuncakları ile oynarken pili ağzına alıp yuttuğunu daha sonrada rahatsızlanınca annesine söylediğini korktuğunu kaydetti.

Baba talip Çakmak ise oğlunun oyun oynarken oyuncağının pilini yuttuğunu bunun için işteyken eşinin kendisini aradığını hastaneye geldiklerini, tedavi uygulandığını ancak pilin kendiliğinden çıkmasını beklediklerini söyledi.