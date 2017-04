7 Yaşındaki Bana'dan Dünya Liderlerine Mesaj

7 yaşındaki Halepli Bana Alabed dünya liderlerine seslenerek, "Suriye'de her gün çocuklar ölüyor. Bu savaşı durdurun. Çocuklar güvenli bir şekilde uyusun ve okula gidebilsin" dedi.



Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramını sosyal medya üzerinden dünyaya duyurarak adından sıkça söz ettiren Suriyeli Bana Alabed, Bu defa Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan katliama dikkat çekmek için dünya liderlerine Ankara'dan seslendi. Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Suriye'nin Halep kentinde ateşkes kararı alınmasının ardından bölgenin tahliyesi ile başlayan süreçte ailesi ile birlikte Türkiye getirilen Bana, önceki gün Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek üzere yeni mesajını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri aracılıyla yayımladı. Bana, dünya liderlerine seslenerek, "Suriye'de her gün çocuklar ölüyor. Bu savaşı durdurun. Çocuklar güvenli bir şekilde uyusun ve okula gidebilsin" mesajını verdi.



"Dünya bu katliam karşında sesiz"



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bana'nın annesi Fatemah Alabed de İdlib'de yaşanan olaylara tepki göstererek, "İdlib 'deki durum oldukça kötü. Rejim güçleri kimyasal silahlarla katliam yapıyor. Yaşananlar kelimelerle ifade edilemez. Rejim ne isterse onu yapıyor. Dünya ise bu katliam karşında sesiz. O, (Esad) kimyasal silahlarını Suriye halkına karşı kullanırken dünya sadece izliyor. Suriye'de yaşam yok, inanın bana su ve gıdayı dahi çok zor buluyorlar" ifadelerini kullandı.



"Elbette herkes kendi ülkesini sever ve terk etmek istemez"



Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Alabed, "Türkiye oldukça güvenli bir yer. Burada çocuklarınız nereye göndermek istersiniz güvenli bir şekilde gönderebilirsiniz. Elbette herkes kendi ülkesini sever ve terk etmek istemez. Ama bildiğiniz gibi Suriye'deki savaş her şeyi yok etti. Savaş bittikten sonra ülkenin tekrardan eski günlerine dönmesi çok zaman alacak. Ancak ben Suriye halkının güçlü olduğuna inanıyorum. Onlar evlerini terk etmek ve mülteci olmak istemiyor" açıklamasını yaptı.



"Suriye'de neler olduğunu dünyaya duyurmak, oradaki sessizlerin sesi olmak benim sorumluluğum"



360 binden fazla takipçisi bulunan Bana'nın Twitter hesabını Bana adına Annesi Fatemah kullanıyor ve dünya liderlerine bu hesap üzerinde İngilizce olarak mesajlar gönderip, Suriye'deki iç savaşa dikkat çekmeye çalışıyor. Anne Fatemah Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlara ilişkin, "Sosyal medyada çok aktifim, çünkü Suriye'de neler olduğunu dünyaya duyurmak, oradaki sessizlerin sesi olmak benim sorumluluğum. Elimden geldiğince yardım etmek istiyorum" dedi.



Babası avukat olan Bana'nın, Noor ve Mohamed isimli iki kardeşi var. Suriye'nin Halep kentinde ikamet eden aile Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Halep'te ateşkes kararı alınmasının ardından bölgenin tahliyesi ile başlayan süreçte Türkiye getirilmişti. Küçük kız ve ailesi Türkiye'ye gerildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir edilmişti.



