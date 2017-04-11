7 Yaşındaki Arya, Paris'ten Müzik Ödülüyle Döndü

BURSA'da, bir yıldır piyano eğitimi gören 7 yaşındaki Arya Su Gülenç, Paris'te düzenlenen uluslararası müzik yarışmasında ikinci oldu.



Bursa'da bir yıldır AkademiX Güzel Sanatlar Merkezi'nde, Elena Çekiç'ten piyano eğitimi alan Arya Su Gülenç, Paris'te 6 Nisan'da sonuçlanan Uluslararası Müzik Yarışması'nda 7-9 yaş kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.



Babası da müzik öğretmeni olan Arya'nın piyano eğitmeni Elena Çekiç; "Bu tür yarışmalarla öğrencilerimizin dünya ortalamasının neresinde olduklarını görme fırsatı yakalıyoruz. Arya Su için bu iyi bir başlangıç, daha iyi derceler alacak olmasından öte Arya artık bir müzik insanı" dedi.



- Bursa