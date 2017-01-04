7. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Yarışma için Türkiye'den 867 ve çeşitli ülkelerden de 143 olmak üzere toplam 1010 amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısı 3 bin 721 fotoğraf ile başvuruda bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada , bu yıl 7. si gerçekleştirilen Nevşehir Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğraf sanatçılarını tebrik etti. Fotoğraf sanatının gelişiminin yanı sıra, bu sanata amatör ve profesyonel anlamda gönül vermiş sanatçıların ,uğraş verdikleri böylesine önemli bir alanda etkinliklerinin daha da artırılması inancında olduğunu dile getiren Ünver, her geçen yıl gerek ülke ve gerekse dünya genelinde artan bir sayıda ilginin oluştuğu Nevşehir Belediyesi 7. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi'nin fotoğraf sanatının geliştirilmesi ve bu alanda aktif bir şekilde çalışma yapanların desteklenerek, özgün sanat değerlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla bu yıl 7. si düzenlenen Nevşehir Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasında ,konu manzara olarak belirlendi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Fotoğraf Sanatı Federasyonu(FİAP)'nun yanı sıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF)'nun da katkı sağladığı Nevşehir Belediyesi 7. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf yarışmasına katılan eserler, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde; Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer, ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, AKFOD 'dan Erdem Zengin, (AFIAD) FSK' dan Gülcan Acar, (AFIAD) FSK' dan Mehmet Uçar, KAFSİD'den M. Turgay Bilge, UFAD' dan Murat Ziya Öztürk, NİFOD 'dan Mustafa Doğan Şahiner ve KAFSİD'den Sami Türkay' dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında, birinciliği Ukrayna'dan Yevhen Samuchento , ikinciliği ve üçüncülüğü Güney Kore'den Mi Gyeong Kim'in elde ettiği Nevşehir Belediyesi 7. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasında, Güney Kore'den Kweonyeoi Oh, İran'dan Amir Hossein Kamalı, Vietnam'dan Tuan Nguyen Tan ve Türkiye'den İsmail Tütün, Galip Çetiner ve Mehmet Ayhan'ın eserleri mansiyon almaya hak kazandılar. Yarışmada, fotoğraf sanatçısı Derya Yazar'da seçici kurul tarafından Kapadokya Özel Ödülü almaya hak kazandı.

Nevşehir Belediyesi 7. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf yarışmasında birinci olan eser sahibine Altın Madalya, ikinciye Gümüş Madalya ve üçüncüye de Bronz Madalya verilecek. Yarışmada ayrıca 6 mansiyon ödülü de eser sahiplerine takdim edilecek. Yarışmada seçici kurul ayrıca düzenlenecek sergide fotoğraf severlerin beğenisine sunmak amacıyla yarışmaya katılan eserler içerisinden 30 fotoğraf belirlemesi de yaptı.

Nevşehir Belediyesi 7. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri daha sonra duyurulacak tarih ve yerde verilecek.

