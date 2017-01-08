Adana Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 7. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu.



Türkiye'nin yanı sıra 15 ülkeden çok sayıda atletin katılımıyla gerçekleşen yarı maratonda, erkeklerde Etiyopyalı Belay Tilahun Bezabh 1: 03.34, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 1: 09.06'lık dereceyle birinciliği elde etti.



Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen yarı maraton ve halk koşusu, çok sayıda yerli ve yabancı atletin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla yapıldı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün startı ile Atatürk Parkı'ndan yarışa başlayan sporcular, Atatürk Caddesi, Uğur Mumcu Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı, Tarihi Taş Köprü'yü takiben Adnan Menderes Bulvarı'nda koştu.



Merkez Park'ta son bulan 21 kilometrelik yarı maratonda erkekler kategorisinde 1: 03.34'lik dereceyle Etiyopyalı Belay Tilahun Bezabh birinci gelirken, 20 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kenyalı Jameson Kabuku Wangeci 1: 04.43'lük dereceyle ikincilik ve 10 bin liralık ödülü, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa da 1: 05.34 ile üçüncülük ve 5 bin liralık ödülü kazandı.



Kadınlar kategorisinde ise ilk 3 sırayı Kenyalı atletler aldı. Ruth Chepngetich 1: 09.06'lık dereceyle birinci, Angela Jesmunde Tanui 1: 09.56 ile ikinci, Veronicah Njeri Maina da 1: 10.20 ile üçüncü oldu.



Türkiye'nin yanı sıra 15 farklı ülkeden atletlerin katıldığı yarışmalarda toplamda 121 bin lira ödül verildi. Dereceye girenlerin ödülleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve protokol tarafından takdim edildi.



Halk koşusuna, ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi üyeleri ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Er Özkan Altınok'un babası Celal ve kardeşi Mustafa da şehidin fotoğrafıyla katıldı. Bazı sporcular, koşu esnasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.