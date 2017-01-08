7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen "7. Adana Uluslararası Kurtuluş Maratonu" sona erdi. Maratonda erkekler kategorisinde Etiyopyalı Belay Tilahun Bezabh, kadınlar kategorisinde Kenyalı Ruth Chepngetich birinci oldu.



Kentin tarihi dokusuna dikkat çekilen koşu, Atatürk Parkı'nda başlayıp Merkez Park'ta sona erdi. Yarı maratona Türk sporcuların yanı sıra yabancı ülkelerden de yüzlerce sporcu katıldı.



7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nu erkekler kategorisinde Etiyopyalı Belay Tilahun Bezabh 1.03.34'lük derecesiyle birinci tamamladı. İkinciliği 1.04.43'lük derecesiyle Kenyalı Jameson Kabuku Wangeci, üçüncülüğü ise Etiyopya'dan 1.05.34'lük derecesiyle Fetene Aleu Regasa elde etti.



Kadınlar kategorisinde ilk üçte Kenyalı atletler yer aldı. Birinciliği 1.09.06'lık derecesiyle Ruth Chepngetich, ikinciliği 1.09.56'lık derecesiyle yine Angela Jesmunde Tanui, üçüncülüğü ise 1.10.20'lik derecesiyle Veronicah Njeri Maina elde etti.



Yarı maratonda kadın ve erkeklerde birinci olanlara 20 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncülere ise 5 bin TL olmak üzere dereceye giren sporculara verilen para ödülleri ile birlikte toplam 150 bin TL para ödülü ve kupa verildi.



Öte yandan, maratonun bitiş çizgisinde kadınlar kategorisinde 10. olan Nursel Karataş fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Turnuvada tüm katılımcı ve sporseverlere kurulan stantlarda çay, kahve, su, enerji içeceği, simit, makarna ve ayran ikram edildi. - ADANA