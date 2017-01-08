7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Atatürk Caddesi'nden dünyadan ve Türkiye'den yüzlerce sporcunun katılımıyla başladı.



Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Türkiye'nin dört bir yanından ve 15 ülkeden binlerce atletin katılımıyla Atatürk Caddesi'nden start aldı.



21 kilometrelik yarı maraton, halk koşusu ve engelliler yarışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün silahı ateşlemesiyle başladı. Ünlü Türk ve yabancı atletlerin mücadele ettiği 7. Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu'nda kadınlar ve erkekler olmak üzere birincilere 20 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere 5 bin lira para ödülü verilecek. Yarı maratonda ilk 10 sırada yer alan atletler de 2 bin 500 lira ile 1000 lira arasında değişen ödüller alacak. 10 ayrı yaş grubunda yapılan halk koşusunda ise birincilere 1.500 lira, ikincilere 300 lira, üçüncülere 200 lira para ödülü, tüm katılımcılara yarışma logolu tişört, madalya ve katılım belgesi dağıtılacak.



Engelliler de yarışacak



Görme, işitme, üst bedensel, alt bedensel ve zihinsel engelli bireylerin katılacağı engelliler yarışında da kadın ve erkek kategorilerinde birincilere 500 lira, ikincilere 300 lira, üçüncülere 200 lira para ödülü verilecek.



Yarı maraton ve halk koşusunda yol güvenliği ve sporcu sağlığına yönelik tedbirler kapsamında 120 noktada hakem ve sağlık ekipleri görev yapıyor.



21 kilometrelik 7. Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu, kentin tarihi değerlerini yansıtan güzergahta yapılıyor. Atatürk Parkı'nda start alan yarış, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali Münif Yeğenağa Caddesi, Yağcami, Büyüksaat, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel'e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Menderes Bulvarı kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı ve Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'ndan geçilip Merkez Park'ta sona erecek. - ADANA