Kartal'da 7. Uğur Mumcu Anma Koşusu düzenlendi.



Kartal Belediyesince düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Altınok Öz, çeşitli yaş gruplarından lisanslı ve amatör sporcular ile vatandaşlar katıldı.



Öz, yaptığı açıklamada, bu yılki koşuya katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Uğur Mumcu anısına ve onun adını yaşatmak uğruna atletizme ağırlık verdik. Her yıl burada Uğur Mumcu'yu anma koşusu yapıyoruz. Ülkemizin bugünkü şartlarında Uğur Mumcu adının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde toplanan sporcular, koşu öncesi bir süre ısınma hareketleri yaptı. Ardından çeşitli yaş gruplarına ayrılan katılımcılar koşuya başladı.



Koşu sonunda dereceye girenlere ödülleri, Kartal Belediye Başkanı Öz tarafından verildi.