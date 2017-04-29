7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, genç yetenekleri sektöre kazandırmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacı ile bu yıl 7'incisi düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ödül töreni, Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Vali Yardımcısı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Osman Nuri Canik ve Pınar Taşdelen Engin ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

''Yaşamın içindeki işlevsel ve estetik farkındalık'' teması kapsamında düzenlenen yarışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Bartu Başoğlu ''DIMMER'' isimli proje ile"En İnovatif Ürün" ödülüne layık görüldü ve ödül olarak 10.000 TL'nin sahibi oldu. Ürün tasarım kategorisinde ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Duygu Eda Semercioğlu''HAPTIC'' isimli proje ile birinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Sebiha Alganer ''BLINT DATE'' isimli proje ile ikinci ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Kübra Ünlü ise ''EVLERDE MİNİMAL MOZAİKLER'' isimli proje ile üçüncü oldu.

Desteklerimiz artacak…

Törenin açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Canik, genç yetenekleri sektöre kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Canik, ''Genç yeteneklerin keşfedilmesinin önünü açmak içingelenekselleştirdiğimiz yarışmamıza ilgi gittikçe artıyor. Ev tekstili sektörünün büyümesi ve gelişmesi için Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması gibi organizasyonlar; yeni yetenekler keşfetmek, sanayi ve okullar arasındaki iletişimi artırmak, buradan gelecek farklılıkları tasarımlara yansıtmak, daha fazla katma değerli ürünlere ulaşmak açısından çok değerli. UTİB olarak, tekstilin her dalına yönelik verdiğimiz destekleri artarak sürdüreceğiz. Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm yarışmacılarımızı tebrik ederim'' dedi.

Takip eden değil, edilen olduk…

Dünya genelinde yüzde 5'lik pazar payına sahip olan Türkiye ev tekstili sektörünün, 2016 yılı sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizen Osman Nuri Canik, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Dünya genelinde yüzde 5'lik bir pazar payına sahip olan Türkiye ev tekstili sektörü, 2016 yılı sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Çin ve Hindistan gibi önemli rakiplerimizle kıyaslandığında sektörümüzdeki firmalar her geçen gün orta ve üst segment ürünlerde daha fazla uzmanlaştı. Dolayısıyla ev tekstilinde dünya üst segment pazarındaki payımız %5'in çok daha üzerinde. Bunu önemli bir başarı olarak dikkate almak gerekiyor. Daha önceki dönemlerde yani 1980 ve 1990'larda kendimiz tasarım yapmakla birlikte ağırlıklı olarak İtalya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin tasarımlarını ve çalışmalarını takip ederdik. Yıllar boyunca artan tecrübemiz ve birikimimiz sonucunda dünya ev tekstili sektöründe ve özellikle tasarım ve moda alanında bugün ülkemiz artık takip eden değil takip edilen ve örnek gösterilen konuma yükseldi. Geldiğimiz bu noktadan bir sıçrama daha yapıp, dünyada söz sahibi olmak ve Bursa'nın adını global arenada duyurmak için; vizyonumuz Türkiye'yi aşıp, dünyayı kucaklamak olmalıdır. Böylesine zor şartlarda bile daha fazla insanımıza yeni istihdam alanları açmak ve refah düzeyimizi artırmak adına özveriyle çalışan ihracatçılarımız gerçek bir başarı hikâyesi yazıyor. İnşallah küresel ölçekte yaşanan krizlerin ortadan kalkması, başta tekstilcilerimiz olmak üzere tüm ihracatçı firmalarımız için yeni fırsatlar oluşturur''

"Daha fazla ar-ge ve tasarıma ihtiyacımız var"

Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşması için daha fazla Ar-Ge'ye, inovasyona ve tasarıma ihtiyaç olduğunu söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise, Türkiye'nin kilogram başı ihracatının 1,3 dolar seviyesindeyken, ev tekstilinde 14 dolarlık ortalama ihracat rakamına ulaşmasının sektörün en dikkat çekici başarılarından birisi olduğunun altını çizerek, "Bu başarının altında Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımlar ile tasarım konusunda gerçekleştirilen çalışmalar yatmaktadır. Genç neslin yenilikçi bakış açısı, önümüzdeki büyük hedeflere ulaşmamız noktasında belirleyici olacaktır" dedi.

"BUTEKOM ile hayallerinizi ürüne dönüştürün"

İsmail Kuş, Türkiye ev tekstili sektöründe özgün tasarımların ortaya çıkmasını destek olan yarışmanın genç tasarımcılara büyük bir moral ve heyecan verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Genç tasarımcıları sektörle buluşturan bu etkinlik, sektördeki işbirliği ve dayanışma kültürüne de önemli bir katkı sağlıyor. İş dünyası olarak gençlerimizden beklentimiz, trendleri takip eden değil, trendleri belirleyen bir formasyona kavuşmasıdır. Katma değerli üretime liderlik etmek adına BUTEKOM bünyesinde kurduğumuz araştırma laboratuvarları ve pilot eğitim tesisleri ile hayallerinizdeki tasarımları ürüne dönüştürebilirsiniz. Türkiye'de sadece Bursa'da bulunan bu merkezimizin sunduğu fırsatlardan tüm Ar-Ge uzmanlarımızın, araştırmacılarımızın ve tasarımcılarımız yararlanabilir"