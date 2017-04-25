Renkli Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 7.Trakya Autoshow 2017 Lüleburgaz Semt ve Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar, şeklindedir.



Düzenleyici: Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.



Konusu: Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar,



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Kırklareli



İlce : Lüleburgaz



Mekan : Lüleburgaz Semt ve Fuar Alanı



Başlangıç Saati : 26.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 7.Trakya Autoshow 2017



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır