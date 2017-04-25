7.trakya Autoshow 2017

Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

7.trakya Autoshow 2017

Renkli Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 7.Trakya Autoshow 2017 Lüleburgaz Semt ve Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar, şeklindedir.

Düzenleyici: Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

Konusu: Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar,

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Kırklareli

İlce : Lüleburgaz

Mekan : Lüleburgaz Semt ve Fuar Alanı

Başlangıç Saati : 26.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 7.Trakya Autoshow 2017

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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