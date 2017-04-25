7.trakya Autoshow 2017
Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Renkli Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 7.Trakya Autoshow 2017 Lüleburgaz Semt ve Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar, şeklindedir.
Düzenleyici: Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Konusu: Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar,
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Kırklareli
İlce : Lüleburgaz
Mekan : Lüleburgaz Semt ve Fuar Alanı
Başlangıç Saati : 26.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 7.Trakya Autoshow 2017
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io