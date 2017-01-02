7 Torbacı Tutuklandı

Adana polisinin, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Hürriyet mahallelerinde yeni yılın ilk saatlerinde uyuşturucu satıcılarının peşine düştü. Polis, ara sokaklarda uyuşturucu satan 10 torbacıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Torbacıların ev ve zula olarak kullandıkları yerlerde arama yapan polis, 26 kilo 800 gram esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen uyuşturucu tacirlerinden biri basın mensuplarına "sizin yüzünüzü aklıma kazıdım siz bittiniz" diyerek tehdit etti. - ADANA