"7.Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri'' Adayları Belli Oldu…

Ödül Töreni 20 Şubat Pazartesi Ankara NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ – YILDIZ KENTER SALONU'nda saat 20.00 de gerçekleşecek.
Ankara'da sahnelenen ve Anadolu'dan Ankara'ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan ödüllerin Seçici Kurul Başkanlığını Gülşen Karakadıoğlu (Öğretim Görevlisi, Eleştirmen & Yazar) yapıyor. Prof. Dr. Deniz Bozer (Öğretim üyesi & Eleştirmen), Doç. Dr. Filiz Elmas (Öğretim üyesi & Eleştirmen), Akif Yeşilkaya (Yönetmen & Öğretim Görevlisi), Mehmet Atay (Yönetmen & Oyuncu), Yener Aksu (Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni)Basri Albayrak (Oyuncu), Erdal Küçükkömürcü (Öğretim Üyesi & Oyuncu) ve İlker Çetin (Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı) seçici kurulun değerli isimleri arasında yer alıyor.
Bu yıl ''ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ'' yıllardır rol seçmeyi düşünmeden görev aldığı oyunlarla, oyunculuğu ve oyunculuğa saygılı yaklaşımı yanında, tiyatronun demokratik yapılaşması yolundaki ciddi çabaları nedeniyle Gönül Orbey'e verilecek.